Pd Gualdo Tadino, Alessandro Santini presenta la nuova segreteria

Conclusa la fase congressuale, in occasione della prima riunione del direttivo il Partito Democratico di Gualdo Tadino ha presentato la nuova segreteria, scelta e composta dal neoeletto segretario Alessandro Santini.

Il segretario ha deciso di non affidare deleghe particolari all’interno della segreteria costituita, ad eccezione della delega relativa alla tesoreria e al tesseramento che resta in capo a Luciano Recchioni.

La nuova segreteria, “nata con l’obiettivo di valorizzare il lavoro portato avanti negli anni precedenti e rafforzare la presenza di un gruppo di lavoro giovane”, sottolinea una nota del Pd, è composta da Gloria Sabbatini, Azzurra Mariani, Claudio Marinelli e dalla capogruppo Pd in consiglio comunale Alice Betti Sorbelli, che, prosegue il comunicato, “rappresenta non solo un membro di diritto, ma una figura giovane e capace, in grado di rinsaldare il legame tra partito e gruppo consiliare.”

“La squadra proposta è un mix di esperienza e freschezza per dare nuova linfa e nuove idee alla nostra sezione locale, senza dimenticare quanto fatto finora – ha dichiarato il segretario Alessandro Santini – Abbiamo cercato di mantenere anche un’ossatura della passata segreteria per dare un segno di continuità con l’ottimo lavoro precedentemente svolto e nel contempo rinnovare il gruppo dirigente del partito con soggetti giovani e nuovi rispetto alle cariche dirigenziali, pur tenendo conto del contributo e dell’esperienza di membri storici del direttivo che dovranno apportare la propria esperienza a garanzia di una continua concertazione e confronto che sia da stimolo per l’Amministrazione Comunale. Colgo l’occasione per ringraziare Flavia Guidubaldi per l’ottimo lavoro portato avanti nei suoi anni da segretaria, che ci ha portato a risultati eccellenti.”