Rifare Gualdo torna nelle frazioni, giovedì 16 ottobre incontro a Rigali

Prosegue il percorso di ascolto sul territorio promosso dal gruppo consiliare Rifare Gualdo.

Giovedì 16 ottobre alle ore 21.15, presso il CVA di Rigali, si terrà un nuovo incontro pubblico dal titolo “Insieme, fra la gente”, un momento di confronto aperto con i cittadini per discutere idee, proposte e criticità della frazione.

“Torniamo nelle frazioni – spiega il gruppo Rifare Gualdo – per continuare quel dialogo costante con la cittadinanza che rappresenta la base del nostro impegno. Dopo un anno e mezzo di legislatura, vogliamo raccontare ciò che è stato fatto, ma anche ascoltare le esigenze e le segnalazioni che provengono direttamente dai residenti.”

L’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti che Rifare Gualdo sta organizzando nei vari quartieri e frazioni del territorio comunale, con l’obiettivo di raccogliere le istanze locali e tradurle in proposte concrete da portare all’interno del Consiglio comunale.

“Il nostro impegno – aggiungono – è quello di essere presenti e disponibili, perché crediamo che la buona politica nasca proprio dall’ascolto e dal confronto diretto con le persone.”

L’incontro di Rigali sarà quindi l’occasione per fare il punto su quanto realizzato finora, individuare le priorità future e condividere idee utili per migliorare la qualità della vita nel territorio gualdese.