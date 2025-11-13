28mila euro dal PNRR alla Farmacia Comunale di Cerqueto per più servizi per i cittadini

Caricamento…





La Farmacia Comunale di Cerqueto, i cui nuovi locali sono stati recentemente inaugurati, è stata ammessa a finanziamento, nell’ambito di un bando PNRR, ricevendo un contributo di 27.917 euro.

Il decreto ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inserisce infatti il Comune di Gualdo Tadino tra i beneficiari del bando destinato al consolidamento delle farmacie rurali, finanziato dall’Unione Europea con i fondi del Next Generation EU.

L’obiettivo dell’intervento è quello di rafforzare il ruolo delle farmacie di prossimità come presidi sanitari fondamentali per i territori, in particolare nei centri minori, migliorando l’accesso ai servizi e potenziando le prestazioni di telemedicina e assistenza di base.

“Poche settimane fa abbiamo inaugurato la nuova farmacia comunale di Cerqueto e i risultati di questo primo periodo di apertura sono già straordinari – commenta con soddisfazione il sindaco Massimiliano Presciutti – Ora arriva un’altra bella notizia con il finanziamento di oltre 27 mila euro ottenuto dal PNRR, che utilizzeremo per potenziare ulteriormente i servizi della farmacia e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini. È un riconoscimento che premia la qualità del lavoro svolto e conferma la bontà delle scelte fatte per rilanciare un presidio sanitario fondamentale per la comunità”.

La Farmacia Comunale di Cerqueto, i cui nuovi locali sono stati inaugurati il 19 ottobre scorso, rappresenta un punto di riferimento per il territorio grazie alla collaborazione tra Comune di Gualdo Tadino ed ESA che ha acquisito e ristrutturato l’immobile, poi concesso in locazione all’ente per i prossimi vent’anni.

Oltre alla fornitura di farmaci e ai servizi CUP, la farmacia offrirà progressivamente anche prestazioni di telemedicina, tra cui ECG, Holter cardiaco e pressorio, contribuendo così ad ampliare l’offerta sanitaria di prossimità.