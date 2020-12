Altri 23 casi a Gualdo Tadino, più del 10% dell’Umbria. In arrivo provvedimenti?

Pubblicità

Non si arresta la crescita di nuovi casi di coronavirus a Gualdo Tadino, anzi sono in aumento. 23 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 7 guarigioni, con gli attualmente positivi residenti nel territorio comunale che balzano a 123.

In 11 giorni, dall’inizio del mese di dicembre ad oggi, sono state 112 le infezioni da coronavirus a Gualdo Tadino che, secondo gli ultimi dati della dashboard regionale, ha oggi il 10,5% di tutti i nuovi contagi emersi nell’ultimo giorno in Umbria con una popolazione che non arriva al 2% di quella dell’intera ragione.

La situazione sta creando delle preoccupazioni, vista la netta controtendenza rispetto al resto della regione. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha comunicato che monitorerà attentamente i dati ancora per due giorni “poi prenderò i provvedimenti conseguenti, perché non possiamo assolutamente proseguire su questa china poiché rischieremmo una terza ondata già per le festività che, voglio ribadirlo, dovranno essere per forza di cose diverse.”

Come detto, in Umbria continua il trend che vede quasi costantemente il doppio dei guariti rispetto ai nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono emersi 219 positivi a fronte di 3.527 tamponi, con la percentuale di positività pari al 6,20%. 500 i guariti, ma anche altri 9 decessi che portano il totale a superare i 500 morti dall’inizio dell’epidemia, precisamente 507.

Gli attualmente positivi scendono di altri 209 e si attestano a 5.089. Nei reparti Covid degli ospedali umbri sono presenti 2 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 368, di cui 54 (1 in meno) in terapia intensiva. 476 persone in meno in isolamento fiduciario, dove rimangono 6.555 umbri.