Palio dei Quartieri, il premio speciale sarà realizzato dallo scultore Armando Moriconi

Sarà lo scultore Armando Moriconi a realizzare il premio speciale del Palio dei Quartieri, che verrà assegnato al quartiere vincitore del corteo storico, animazioni teatrali e menù d’epoca sul tema “Donna, matrimonio, famiglia: triade su cui si fonda la storia umana e si misura l’emancipazione femminile”.

La presentazione, insieme al drappo del pittore Luigi Frappi, si svolgerà il 23 luglio, alle ore 11, nella biblioteca Piervissani.

“Sono veramente contento – ha commentato l’artista folignate Armando Moriconi – per la rinnovata collaborazione con l’ente Palio dei Quartieri che ringrazio vivamente. Per l’occasione sto realizzando un’opera in ceramica come premio speciale da assegnare al miglior quartiere”.

Moriconi è l’autore della scultura in bronzo “Sorgente” posizionata sulla facciata del municipio nel 2020 durante la cerimonia di apertura della manifestazione del Palio dei Quartieri tenutasi in piazza Caprera.

“Il Palio dei Quartieri – spiega il presidente dell’ente Vincenzo Pierantoni – ritorna con la sua consueta carica espressiva, rievocativa di due periodi storici vissuti e tramandati dalle carte fino ai nostri giorni. In tutto questo i quartieri con sapiente dovizia e con scrupolosa ricerca storica sapranno riportare ai nostri sensi le vicende del popolo nocerino. Il mio pensiero corre subito nel ricordo di chi non c’è più ma che ha saputo cogliere l’essenza di un evento come quello che ci apprestiamo a vivere. Ringrazio con sincera riconoscenza tutti coloro che hanno saputo cogliere l’importanza di esserci, non importa in quale misura e in che modo, ma mettendosi a disposizione di un territorio che merita di essere vissuto nel rispetto delle sue peculiarità che lo rendono unico e irriproducibile”.