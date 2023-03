Spostamento mercato settimanale, Raponi e Cappelletti: “Mancanza di rispetto verso gli imprenditori”

Continua a tenere banco la polemica per lo spostamento del mercato settimanale per quasi un mese da piazzale Federico II di Svevia a Largo Caduti di Nassiriya per permettere nella stessa piazza prima lo svolgimento del Campionato Italiano Enduro e successivamente per accogliere il luna park che tradizionalmente fa tappa a Gualdo Tadino nel periodo pasquale.

Nei giorni scorsi si era registrato un duro intervento del presidente di Fiva Umbria Confcommercio Mauro Fortini nei confronti dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino che, aveva evidenziato il rappresentante del commercio ambulante umbro, “si è limitata a comunicare agli operatori, via PEC, lo spostamento del mercato settimanale del giovedì” senza porsi, sottolinea Fiva Umbria Confcommercio, “il problema delle conseguenze dirette che questo avrebbe avuto sulle circa 50 imprese interessate e come disservizio alla città. Spostare un mercato da un luogo all’altro può sembrare un’operazione banale, ma per chi vive di questo lavoro rischia di avere conseguenze drammatiche. Averlo fatto senza coinvolgere i diretti interessati è ancora più grave!”, aveva affermato Fortini.

Ad intervenire ora sulla vicenda sono i consiglieri comunali Alessia Raponi (Lega) e Paolo Cappelletti (Lista Cappetti Sindaco), che hanno presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale per sapere se la rappresentanza dei giostrai e quella degli ambulanti fossero state preavvertite circa lo spostamento.

“Ci è stato risposto, dal comandante della Polizia Municipale – scrivono i due consiglieri comunali – che la decisione ormai è stata presa ed il mercato verrà spostato presso “Largo Caduti di Nassiriya” per soddisfare le richieste dei giostrai in quanto, a detta della Polizia Municipale ‘L’utilizzo del Piazzale Federico II di Svevia per l’installazione del tradizionale Luna Park pasquale è stato caldeggiato e proposto dagli stessi giostrai, in persona del rappresentante del Luna Park’.

“Ma i rappresentanti dei giostrai – spiegano i due consiglieri – avevano lamentato, lo scorso anno, che l’area a loro destinata, Largo caduti di Nassiriya, fosse di dimensioni troppo piccole per accogliere tutte le giostre e spostare il Luna Park in Piazza Federico II di Svevia non è una soluzione efficace visto che non è più grande rispetto al primo. Quindi crediamo che i giostrai non saranno affatto contenti di tale spostamento e quello che è certo è che non sono affatto soddisfatti gli ambulanti i quali non sono stati interpellati per concordare e pianificare un eventuale cambiamento di area. L’Amministrazione comunale si è limitata a comunicarlo agli operatori via PEC e pure tardivamente. Questo ha solo generato problemi e disagi agli imprenditori ambulanti che hanno espresso allarme circa la loro, ennesima variazione di posizione che potrebbe provocare una diminuzione degli introiti.”

Raponi e Cappelletti sottolineano anche che questa variazione “non è stata comunicata neanche alla cittadinanza attraverso adeguata pubblicità creando così un disservizio verso la comunità” evidenziando come per i due consiglieri i stratta di una “ennesima mancanza di rispetto e di capacità da parte dell’Amministrazione e dell’assessore competente e stavolta nei confronti degli imprenditori verso i quali c’è stata totale assenza di concertazione e collaborazione.”

Cappelletti e Raponi concludono ricordando che “era stato deciso dalla maggioranza comunale di individuare e sistemare un’area apposita per il ‘Pubblico spettacolo’ presso la località Biancospino dopo l’avvenuta occupazione del piazzale della Stazione da parte del supermercato Eurospin. Ma tale spazio attualmente è inesistente: dopo due anni ancora l’area non c’è. Ci chiediamo quando l’Amministrazione avrà intenzione di organizzare tale area ed evitare così di creare difficoltà a tutti”.