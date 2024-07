Gualdo Tadino, Raponi (Lega): “Il sindaco si adoperi la sicurezza”

La Lega di Gualdo Tadino chiede al sindaco di Gualdo Tadino che si adoperi “affinché il Prefetto assegni più carabinieri all’organico della nostra città. Siamo passati da 11 carabinieri a 6, Nocera Umbra ne ha 7; quindi i conti non tornano soprattutto perché quest’ultima ha meno abitanti rispetto a noi”, evidenzia la coordinatrice locale Alessia Raponi.

Per questo la Lega cittadina “non desisterà dal chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine. Avevo suggerito all’amministrazione comunale, durante il mio mandato di opposizione, di farsi promotrice di una raccolta di firme fra i cittadini per supportare tale richiesta al Prefetto. Avevo suggerito anche di avvalersi dell’aiuto di associazioni private, come i carabinieri in congedo, di avvalersi dell’operato della Polizia municipale durante le ore notturne per coadiuvare il lavoro dei carabinieri, di potenziare la videosorveglianza in alcuni punti critici della città”, afferma Raponi.

L’ex consigliere comunale, nella mozione sulla sicurezza presentata nell’agosto 2019, aveva suggerito anche di istituire un servizio di osservatori volontari per la sicurezza, come previsto dal decreto del ministro dell’Interno dell’8 agosto 2009. “E quale è stata la risposta del sindaco Presciutti? Il nulla. Non ha accolto neanche una delle proposte indicate, che continuo a ritenere fattibili, di buon senso e, praticamente, a costo zero“, sottolinea Raponi.

La richiesta è quindi di un potenziamento delle forze dell’ordine “in vista anche dell’arrivo di 24 rinforzi a disposizione del Prefetto di Perugia tra carabinieri, guardia di finanza e polizia, a sostegno delle forze dell’ordine presenti sul territorio nel quadro del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva che è scattato il primo luglio scorso.”

“E’ un concreto segnale di attenzione che il Viminale riserva alla nostra Regione – conclude la Lega – Anche se solo per l’estate bisognerebbe approfittarne. Chissà mai se poi ci sarà la possibilità di farli rimanere. Anche stavolta dall’esecutivo nazionale e dalla Lega arriva la dimostrazione che la tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini rappresenta una assoluta priorità che viene evidenziata, da sempre anche dai singoli territori.”