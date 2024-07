Cos Umbria compie tre anni: oltre 70 partecipanti all’evento organizzato a Gualdo Tadino

Sono stati oltre 70 i partecipanti all’evento organizzato da Cos (Contesto organizzativo sinergico) Umbria a Gualdo Tadino, presso la Sala Panorama dell’Universo Flea, sul tema ‘Il potere della sinergia’, in occasione del terzo anniversario della sua fondazione.

Momento centrale dell’incontro è stata proprio la tavola rotonda alla quale sono state invitate le principali associazioni di categoria della regione. Presente, tra gli altri, la consigliera del direttivo e presidente del Gruppo Impresa Donna di Confapi Perugia, con delega alle pari opportunità per ConfApi nazionale, Claudia Franceschelli, il presidente della Sezione di Perugia di Confindustria Umbria, Federico Malizia, e il vicepresidente di Confcommercio Umbria, Stefano Lupi.

L’evento è stato organizzato da Cos Umbria anche grazie al contributo e alle sponsorship di Perugia Insurance (agenzia assicurativa di Banca Generali) e We Are Team (consulenti finanziari per Banca Generali). Media partner dell’evento Radio Glox e Avi News. Al termine della conferenza, i partecipanti hanno visitato il Birrificio Flea di Gualdo Tadino, eccellenza del territorio e cornice per l’apericena di networking.

Cos è un network di aziende nato per accrescere i business dei partecipanti attraverso lo scambio di segnalazioni, referenze e contatti, seguendo i principi del ‘dare per avere’ e dell’assenza di concorrenza. Il gruppo di imprenditori e professionisti si riuniscono settimanalmente con l’obiettivo di fare rete all’insegna del marketing referenziale.

Nato nel 2014 a Torino per iniziativa del manager e imprenditore Riccardo Cigni, nel giro di pochi anni Cos ha varcato i confini regionali per stanziarsi in altri territori, approdando in Umbria, dove il network si è attivato nel 2021 grazie all’azione di Ilaria Caporali, amministratore delegato di Liomatic spa, e di Costanza Carloni, avvocata, coinvolgendo successivamente altri 28 partecipanti. A coordinare la squadra, insieme a Caporali e Carloni, anche Alessandro Mela, amministratore delegato di Emmedue, e Stefano Moretti, amministratore delegato di M3 e rispettivamente direttore e vicedirettore di Cos Umbria.

Alla base dei rapporti professionali tra i membri della rete ci sono valori chiave quali onestà, qualità delle relazioni, competenza e costanza negli incontri; particolare attenzione è riservata alla promozione del territorio regionale, così che mensilmente Cos abbina ad una delle proprie riunioni settimanali un momento di incontro conviviale e di approfondimento culturale.











“Credo fortemente nelle relazioni umane – ha dichiarato Caporali – Soprattutto in un mondo digitale, veloce e competitivo come quello in cui viviamo, il network, le reti d’impresa e in generale l’associazionismo sono occasioni di confronto e di costruzione di solide relazioni professionali e personali”.

“Nel 2021, insieme ad Ilaria Caporali mi sono trovata a ‘creare’ Cos Umbria – ha raccontato Carloni – Dopo tre anni, mi sento di poter affermare di aver raggiunto gli obiettivi che il progetto si prefigge: dapprima includere 30 partecipanti attraverso l’ausilio di tutti i componenti del gruppo e successivamente creare un team che ha portato con sé non solo nuovi rapporti professionali, ma anche progetti innovativi e stimolanti”.

“Sono fortunato ad essere parte integrante di Cos Umbria – ha affermato Mela – un gruppo di imprenditori e professionisti straordinari. Ho incontrato persone favolose che, grazie alle loro referenze, mi hanno dato l’opportunità di imparare e crescere professionalmente”.

“Ho trovato in Cos Umbria un ambiente molto stimolante – ha aggiunto Moretti – con relazioni anche amichevoli e soprattutto proficue a livello professionale vista la caratura dei partecipanti”.

Oltre al direttivo, fanno parte di Cos Umbria: Alberto Angeloni (Gioielleria Sonia Galassi), Giacomo Paolo Barnocchi (Edotto), Federica Bonaventura e Alessandro Belli (Verbena Management), Stefania Belli (The language centre), Marianna Casavecchia (Prt training – società di ingegneria), Daniela D’agata (Studio commercialisti D’Agata), Valentina Franchi (Ecologica Umbra), Andrea dell’Orso (Perugia Insurance), Lara Momi (Gm Tendaggi), Valentina Nardi (psicologa del lavoro e psicoterapeuta), Gianluca Orlandi (Green Motors), Simone Tomassini (Saet Umbria), Giulia Trifu (Domina Perugia), Francesca Sacco (Home stager), Giancarlo Pellegrino (Kopel Consulting), Maria Laura Tufi (Risparmio Energetico), Tiziano Sordini (We are Team), Matteo Temperini (Connesi), Domenico Surdo (BioSolution), Marina Mincigrucci (Beauty Sensation), Gabriele Pampanelli (fotografo e videomaker), Rita Rossetti Campana (Perugia Dent), Francesco Pace (Acacia Group), Valentina Vergari (Nts Project).