Birra Flea all’Expo del G7 Agricoltura di Ortigia: unica birra artigianale umbra selezionata

Birra Flea è stata selezionata per partecipare all’Expo del G7 2024 Divinazione EXPO Agricoltura che si tiene a Ortigia fino a domenica 29 settembre, una delle manifestazioni più prestigiose del settore agroalimentare.

“Siamo estremamente orgogliosi – commentano da Birra Flea – di essere l’unico birrificio umbro in questo evento di rilevanza internazionale. Essere stati scelti per un’occasione così importante non solo sottolinea l’impegno e la passione che mettiamo nella produzione delle nostre birre, ma anche la qualità dei nostri prodotti, riconosciuti tanto a livello locale quanto globale. Questo risultato ci conferma che il nostro lavoro e la nostra dedizione verso l’eccellenza stanno portando Birra Flea a livelli sempre più alti, dimostrando come l’artigianalità e l’innovazione possano convivere con la tradizione”.

Il G7 Agricoltura rappresenta una piattaforma di scambio cruciale per il futuro del settore agricolo e alimentare e “poter partecipare in questo contesto – sottolineano da Birra Flea – è per noi un grande onore. Non vediamo l’ora di condividere con i partecipanti e i visitatori la nostra passione per la birra artigianale prodotta con ingredienti di altissima qualità e nel rispetto delle migliori tradizioni brassicole, la filiera corta e l’importanza di integrare soluzioni green nell’intera filiera produttiva”.

“Continueremo a puntare sull’eccellenza e la sostenibilità – ha commentato Matteo Minelli, Ceo e Founder di Birra Flea, sprimendo entusiasmo per la partecipazione – Questo traguardo segna un nuovo importante passo verso il consolidamento della nostra presenza nel panorama internazionale”.