Il Centro Sportivo “Nello Saltutti” di Gualdo Tadino per i prossimi otto anni sarà gestito da Circolo Tennis Olympia, che guiderà un progetto di sviluppo e inclusione.

Una realtà che, partita nel 1989 con un solo campo, oggi ne conta tre coperti con 150 iscritti seguiti da 5 istruttori e da 2 preparatori atletici.

Oltre al tennis al centro si può praticare anche il pickleball, una disciplina che combina elementi di tennis, badminton e ping pong, e ospita raduni di Tennis Wheelchair, confermandosi un punto di riferimento anche per lo sport inclusivo.

All’ingresso del centro campeggia l’immagine di Jannik Sinner che solleva il trofeo degli Australian Open. Il campione azzurro è il traino principale che sta facendo avvicinare sempre più persone alla racchetta, la cui esplosione anche nella nostra regione è stata certificata dai numeri elencati dal presidente regionale Roberto Carraresi.

Ma sarebbe riduttivo attribuire il boom del tennis in Italia e in Umbria solo ai successi del numero uno del mondo. Lo si deve anche a realtà come il CT Olympia che da 36 anni lavora costantemente e con competenza sul territorio per la crescita di questa disciplina.





















Ne è stata testimonianza l’Open Day organizzato sabato 8 febbraio, un pomeriggio speciale non solo per presentare la nuova gestione del centro sportivo, ma anche per sottolineare l’importanza dello sport a 360 gradi.

Alla manifestazione erano presenti gli assessori del Comune di Gualdo Tadino Giorgio Locchi, Jada Commodi e Gabriele Bazzucchi, il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, il presidente regionale della Fitp Roberto Carraresi e il delegato Coni e consigliere regionale Fitp Fabio Moscatelli.

L’Open Day ha rappresentato anche una vetrina per far conoscere da vicino il Tennis Wheelchair (il tennis in carrozzina).

L‘assessore Locchi ha sottolineato l’importanza del centro sportivo, definendolo un punto di riferimento per gli appassionati di sport del territorio.

Il presidente della Fitp regionale, Roberto Carraresi, ha evidenziato la crescita del tennis e del padel in Umbria, con un incremento dei tesserati passati da 4.000 a 20.000 negli ultimi sei anni, e a livello nazionale con oltre un milione di iscritti. “Avere una scuola tennis florida significa avere futuro”, ha affermato Carraresi.

Il presidente del Coni regionale, Domenico Ignozza, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il suo impegno nello sport e ha definito il Centro Sportivo “Nello Saltutti” “un fiore all’occhiello a livello regionale“.

Momento particolarmente emozionante è stato il riconoscimento attribuito ad Angelo Giovagnoli, presidente del CT Olympia, delegato provinciale e consigliere regionale Fitp.

Lo scorso gennaio il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò gli ha conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per il 2023 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale.

Il presidente regionale del Comitato Olimpico a sua volta ha consegnato ad Angelo Giovagnoli un gagliardetto e una spilla del Coni. “Dietro tutto questo c’è un lavoro importante, che è quello che porta avanti da più di trent’anni Angelo Giovagnoli, a cui va un grande ringraziamento per la passione e per l’impegno”, ha concluso Ignozza.