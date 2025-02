“Numeri civici, il progetto si è fermato”. Interrogazione di Rifare Gualdo e Forza Italia

“Il progetto di aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica comunale, avviato nel 2022, sembra essersi fermato senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione.”

La segnalazione arriva dai gruppi consiliari Rifare Gualdo e Forza Italia, i quali sottolineano che, “dopo l’inizio dell’apposizione dei numeri civici in alcune zone del territorio nel febbraio 2024, i lavori risultano interrotti e non vi è chiarezza sulle tempistiche di completamento.”

“Si tratta di un intervento di primaria importanza per la città, che ha un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini. Una numerazione civica corretta è fondamentale per il pronto intervento dei soccorsi, per la viabilità, per la consegna della corrispondenza e per il funzionamento di numerosi servizi pubblici e privati – affermano i consiglieri di opposizione del centrodestra gualdese – L’iniziativa, partita con l’obiettivo di mettere ordine e risolvere una problematica che da tempo crea disagi, non può rimanere incompiuta senza alcuna spiegazione”.

Per questo motivo i gruppi consiliari Rifare Gualdo e Forza Italia hanno presentato un’interrogazione alla Giunta comunale per chiedere chiarimenti sullo stato del progetto.

“È doveroso che l’Amministrazione fornisca risposte chiare su quali siano le cause dell’interruzione dei lavori, se vi siano problemi economici, amministrativi o tecnici che ne hanno ostacolato la prosecuzione e quali siano le tempistiche previste per la loro ripresa”, chiedono i consiglieri Vitali, Viventi, Natalini e Casciani.

“Siamo di fronte a un progetto essenziale per la città, che non può essere lasciato a metà senza alcuna spiegazione. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e quando il Comune intende completare questo intervento, che riguarda tutto il territorio e non solo le frazioni”, continuano gli esponenti dei due gruppi consiliari.

“La numerazione civica è una questione di ordine e sicurezza, visto che anche le ambulanze trovano difficoltà durante le emergenze, e non un dettaglio marginale. L’Amministrazione deve assumersi la responsabilità di portare a termine ciò che ha

iniziato, senza ulteriori ritardi.”

E aggiungono: “La trasparenza è fondamentale nella gestione di un Comune. Chiediamo risposte chiare e precise, perché un progetto di pubblica utilità non può rimanere sospeso senza alcuna comunicazione ai cittadini.”

I due gruppi di opposizione fanno sapere che continueranno a monitorare la situazione “affinché l’amministrazione dia finalmente risposte concrete e porti a termine l’intervento senza ulteriori esitazioni.”