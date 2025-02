Strada della Ceramica in Umbria, ripartono i lavori: formazione, mostra itinerante e nuove prospettive

Sono ripresi, dopo le consultazioni amministrative e regionali, i lavori dei soci della Strada della Ceramica in Umbria, il progetto sottoscritto dai Comuni di Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto per sostenere e rilanciare i distretti produttivi del settore e dei relativi comprensori ed economie.

La Sala Consiliare del Comune di Deruta ha ospitato l’incontro del sindaco Michele Toniaccini, Ilaria Tamburi, funzionaria del Comune di Deruta, Giorgio Locchi, assessore di Gualdo Tadino, il Comune di Città di Castello collegato da remoto e l’assessore Micaela Parlagreco per il Comune di Gubbio.

Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e presidente dell’Associazione La Strada della Ceramica in Umbria, ha sottolineato “il grande entusiasmo con cui riprendiamo le attività dell’associazione per il 2025, un anno che si preannuncia straordinario, ricco di iniziative pensate per celebrare la nostra storia e tradizione. Tra gli eventi di punta ci saranno l’Uovo d’artista e una mostra itinerante che attraverserà i comuni umbri, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire la bellezza e l’unicità della ceramica che da secoli rappresenta il cuore pulsante del nostro territorio. Il nostro impegno si concentra anche sul futuro della ceramica, in particolare sulla formazione di giovani tornianti e pittori. Vogliamo garantire che questa arte, simbolo di un patrimonio immenso, non solo sopravviva, ma continui a vivere e prosperare nelle mani delle nuove generazioni.“

In questo senso l’associazione ha in programma percorsi di formazione e incontri dedicati.

Tante le idee progettuali emerse nell’assemblea, tra le quali la possibilità di rendere la riunione itinerante, tanto che il 21 febbraio alle 15,30 i soci della Strada della Ceramica si incontreranno a Gubbio, a Palazzo Pretorio, nella Sala Consiliare.

“Molti – ha sottolineato l’assessore del Comune di Gubbio Micaela Parlagreco – i temi sui quali ci siamo confrontati: ad esempio la valutazione di nuovo ingressi, il Comune di Perugia uno di quelli citati, anche in virtù del fatto che ospiterà in Corso Vannucci l’esposizione di uova d’artista che stiamo lavorando per poter realizzare pure a Gubbio. Stiamo anche organizzando una mostra itinerante, con quattro artisti per ciascun Comune, che avrà una durata di quattro settimane e abbiamo proposto l’attivazione di un canale regionale per la promozione e l’attivazione di corsi professionali per ceramisti anche su Gubbio”.

L’assessore Parlagreco ha anche proposto ai Comuni radunati in assemblea la possibilità di cambiare la data di “Buongiorno ceramica”, la manifestazione dell’Associazione italiana Città della Ceramica che quest’anno si tiene il 17 e 18 maggio, rendendo di fatto impossibile realizzare a Gubbio, stante la concomitanza con il Giro d’Italia, eventi o iniziative come avviene negli altri Comuni.

“Anche Gualdo Tadino – ha sottolineato l’assessore Giorgio Locchi – è fermamente intenzionata a proseguire con impegno nel progetto dell’associazione “La Strada della Ceramica in Umbria”, convinto che il rilancio della ceramica sul nostro territorio rappresenti una straordinaria opportunità per valorizzare la nostra tradizione e il nostro futuro”.