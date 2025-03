Cani maltrattati, la LNDC chiede tutela per i cinque animali sequestrati a Sigillo

Dopo il sequestro da parte dei Carabinieri Forestali dei cinque cani maltrattati a Sigillo e la denuncia del loro proprietario, la LNDC Animal Protection prende una posizione netta contro ogni ipotesi di restituzione degli animali all’uomo che li deteneva in condizioni di grave degrado e malnutrizione.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire che vengano restituiti”, ha dichiarato Piera Rosati, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. L’associazione ha presentato denuncia contro il responsabile per violazione dell’articolo 544-ter del Codice penale, che punisce il maltrattamento di animali con pene fino a 18 mesi di reclusione o multe fino a 30.000 euro.

“Quello che ci lascia molto perplessi è che i Carabinieri Forestali hanno impartito delle prescrizioni al proprietario, chiedendo di dotare i box di coperture, di pulirli adeguatamente e di ripristinare nuovi contenitori per l’acqua al posto di quelli vecchi e sporchi che avevano trovato al momento del sequestro”, commenta Piera Rosati.

“Il fatto che siano state date queste prescrizioni è molto preoccupante perché potrebbe comportare la restituzione dei cani a questo soggetto una volta soddisfatte le richieste dei militari. Le foto diffuse dagli stessi Carabinieri però fanno chiaramente capire che il problema principale di questa situazione non erano le condizioni strutturali, ma la grave denutrizione dei cani posti sotto sequestro. Le immagini mostrano infatti animali a dir poco scheletrici e non possiamo accettare che vengano restituiti a una persona che evidentemente non dava loro abbastanza da mangiare, al di là della pulizia dei box”, conclude la presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

LNDC fa sapere che continuerà a monitorare da vicino la situazione, fornendo aggiornamenti sullo stato di salute dei cani e facendo tutto ciò che è in suo potere per impedire che vengano restituiti.