“Un brand territoriale della Fascia Appenninica”, proposta di Rifare Gualdo e Forza Italia

Il gruppo consiliare Rifare Gualdo e il consigliere Fabio Viventi di Forza Italia hanno presentato una mozione in Consiglio Comunale con l’obiettivo di avviare un percorso di valorizzazione condivisa della Fascia Appenninica.

L’intento è quello di creare un brand territoriale unitario, capace di dare maggiore coerenza e riconoscibilità all’offerta turistica e culturale dell’intero comprensorio.

Secondo i promotori, negli ultimi anni non sarebbe stata adottata una strategia efficace per promuovere il territorio in modo integrato.

“La Fascia Appenninica rappresenta un’area di straordinario valore storico, naturalistico, culturale ed economico, ma fino ad oggi Gualdo Tadino non ha saputo coglierne le opportunità. Manca una strategia unitaria, mancano strumenti di marketing efficaci e soprattutto è mancata la volontà politica di dialogare con gli altri comuni per costruire una promozione integrata. Undici anni di immobilismo non possono proseguire oltre: è tempo di agire”, affermano i firmatari della mozione.

La proposta prevede la creazione di un tavolo di lavoro intercomunale che coinvolga amministrazioni locali, enti territoriali, associazioni di categoria, imprese e realtà associative, con lo scopo di definire una strategia condivisa per la promozione del territorio.

L’iniziativa chiede inoltre che venga predisposto uno studio preliminare per individuare le modalità più efficaci di realizzazione e gestione del brand, valutando anche l’eventuale creazione di un organismo dedicato o di una cabina di regia intercomunale.

Un altro aspetto ritenuto fondamentale dai proponenti è l’attivazione di canali di finanziamento, con l’obiettivo di sfruttare fondi regionali, nazionali ed europei per sostenere le attività di promozione e sviluppo legate al progetto.

I promotori sottolineano che il progetto non punta a un semplice restyling dell’immagine del territorio, ma a un’iniziativa strutturata. “Non vogliamo un semplice logo o una campagna di facciata, ma un vero e proprio strumento operativo, capace di mettere in rete istituzioni, operatori economici e cittadini per rilanciare il territorio in modo strutturato e duraturo”, dichiarano i firmatari della mozione.

L’iniziativa è stata presentata dai consiglieri Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani (Rifare Gualdo) e Fabio Viventi (Forza Italia) che concludono: “Ora la palla passa all’amministrazione, che dovrà dimostrare se intende finalmente abbandonare l’inerzia degli ultimi undici anni e lavorare per il rilancio di Gualdo Tadino e della Fascia Appenninica.”