Gualdo Tadino, maxi intervento da oltre 11 milioni di euro di E-Distribuzione con fondi PNRR

Un piano di circa 11,5 milioni di euro per un’ampia area del territorio di Gualdo Tadino e dell’eugubino-gualdese.

Sono gli investimenti di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione con i fondi PNRR. Dopo aver concluso il piano di potenziamento territoriale con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, la società sta infatti portando avanti una serie di importanti interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico.

Il piano, avviato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e adesso giunto alla sua più significativa fase di sviluppo, è stato presentato nel suo stato evolutivo in un incontro istituzionale presso la sala consiliare del Municipio di Gualdo Tadino al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e alla giunta comunale dai responsabili E-Distribuzione Sandro Pinzauti, Giacomo Borghesi, Alessio Rizzo, Mario Falomi, Enrico Bartoccini e da Fabiana Bruschi, referente affari istituzionali di Enel per l’Umbria.

Nel dettaglio il piano prevede il restyling di numerose cabine elettriche e impianti, la realizzazione di una nuova cabina primaria e la costruzione di nuove dorsali elettriche di media tensione, completamente interrate, in uscita dalla cabina stessa, che sarà una delle nuove porte d’accesso dell’energia al territorio e si troverà nei pressi della Strada Provinciale 243, in località Colle Pezze, con grandi benefici per il sistema elettrico di Gualdo Tadino, ma anche delle aree limitrofe comprese tra Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Sigillo e Valfabbrica, per un totale di 16.000 utenze impattate positivamente dagli interventi.

Le “cabine primarie”, infatti, sono uno snodo fondamentale del sistema elettrico in quanto costituiscono l’elemento infrastrutturale di interfaccia fra la rete di trasmissione nazionale in alta tensione e le reti di distribuzione in media e bassa tensione e possono pertanto essere considerate come una sorta di porta d’ingresso e di scambio dell’energia elettrica per le città ed i grandi poli industriali.

In particolare il cantiere della nuova cabina primaria “Gualdo Tadino” è in stato avanzato di lavorazione: l’impianto consentirà di ottimizzare il servizio elettrico, sia come distribuzione dei carichi che come disponibilità di potenza per le forniture attuali e per futuri sviluppi, grazie a 2 nuovi trasformatori per un totale di 80 MW di nuova potenza e circa 40 km di nuove linee elettriche sotterranee che potranno essere realizzate e attivate in uscita.

Queste operazioni permetteranno anche di avere una “magliatura” sempre più spinta della rete con nuove richiusure in anello, ovvero reti elettriche automatizzate che, tramite le cabine e le direttrici elettriche interconnesse, congiungono più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isolano automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

A questo proposito, tra il 2024 e il 2025 sul territorio comunale di Gualdo Tadino sono già state digitalizzate e rinnovate 14 cabine secondarie, attraverso il restyling impiantistico completo e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione.

Nel caso specifico, il progetto verrà realizzato con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale: la cabina primaria, infatti, verrà edificata con una soluzione di tipo “compatto”, non invasiva rispetto all’ambiente circostante ed anzi schermata con vegetazione, attraverso la piantumazione di 50 nuovi alberi, e interventi tesi a migliorare la fruibilità dell’area.

Circa mezzo ettaro sarà, infatti, area a verde, la pavimentazione dell’impianto sarà realizzata con materiali semi drenanti, le acque piovane verranno raccolte e restituite al territorio rispettando l’invarianza idraulica.

E-Distribuzione precisa anche che la cabina trasformerà l’energia elettrica, non produrrà alcuna emissione e ogni apparecchiatura sarà collocata all’interno di apposite strutture, nel rispetto dei massimi standard tecnici, ambientali e di sicurezza.

“Ringraziamo Enel e-Distribuzione per questo importante investimento realizzato a Gualdo Tadino, sostenuto anche con fondi del PNRR per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Un intervento significativo non solo per l’entità economica, ma anche perché coinvolge nella realizzazione imprese del territorio, contribuendo concretamente allo sviluppo locale. Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi e cantieri attivati in questo periodo, che hanno portato alla nostra città risorse per circa 300 milioni di euro, tra investimenti pubblici e privati, con ricadute dirette e indirette sul tessuto economico e sociale. La nuova linea elettrica, innovativa e tecnologicamente avanzata, migliorerà in modo sostanziale la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico per cittadini e imprese, non solo di Gualdo Tadino ma dell’intero territorio circostante”.

Gli interventi rientrano nell’ampio piano di potenziamento del sistema elettrico con i fondi PNRR e fanno parte di una più ampia programmazione a livello nazionale.

L’azienda sta infatti investendo i fondi per incrementare la cosiddetta “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.