Spaccio e microcriminalità a Gualdo Tadino, mozione di Forza Italia: “Serve una risposta concreta”

Un fenomeno preoccupante, che a Gualdo Tadino sta crescendo anche in zone finora considerate tranquille. È quanto denuncia il gruppo consiliare di Forza Italia in una mozione presentata al Consiglio comunale per chiedere “azioni concrete e coordinate contro lo spaccio di stupefacenti e la microcriminalità”.

Secondo quanto affermato dal capogruppo Fabio Viventi, “nell’ultimo periodo abbiamo registrato un aumento di segnalazioni verbali relative allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad episodi di microcriminalità anche in aree tradizionalmente tranquille della nostra cittadina, sia in periferia che a ridosso del centro cittadino”. Tra le più segnalate figura la zona della Valle, dove gli episodi starebbero destando molta preoccupazione tra i cittadini.

Il gruppo riconosce l’impegno delle forze dell’ordine, ma evidenzia come questo non sia sufficiente “dovuto anche ad una dotazione organica piuttosto ridotta“. Da qui l’appello all’amministrazione comunale alla quale Viventi chiede di “coordinarsi maggiormente con le forze dell’ordine e la Prefettura per mettere in campo tutte le azioni necessarie”.

Forza Italia chiede di “istituire un tavolo con cadenza trimestrale tra Comune, forze dell’ordine, Asl, associazioni presenti nel territorio e Prefettura di Perugia, per avere aggiornamenti continui sulla situazione nel nostro territorio e mettere in campo tutte le azioni necessarie per contrastare fenomeni di spaccio e di microcriminalità”.

Si propone inoltre di “richiedere un rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine, anche se difficoltoso, tramite incontri con la Prefettura e le autorità competenti” e di “raccordare in maniera più incisiva e sistematica il lavoro dei Carabinieri con quello della Polizia locale”.

Sul fronte educativo il capogruppo chiede di intensificare le campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte soprattutto agli studenti delle scuole secondarie, coinvolgendo forze dell’ordine, Asl, esperti e associazioni attive nel contrasto alle dipendenze.

La mozione chiede anche di “valutare l’implementazione di strumenti di videosorveglianza nei punti più critici, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy” e di “sostenere iniziative di riqualificazione urbana e promozione della socialità, in particolare nei quartieri più colpiti, al fine di prevenire situazioni di degrado e isolamento”.