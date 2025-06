Gubbio, arriva La Favolosa: ciclismo, passione e territorio con ospiti Chiappucci e Pucinskaite

La ciclostorica “La Favolosa” si prepara a vivere a Gubbio un’edizione 2025 all’insegna della passione per il ciclismo e dell’amore per le terre della Fascia Appenninica, con un programma ricco di appuntamenti e ospiti d’eccezione. L’evento, organizzato dall’associazione Speed Motor Bike guidata da Tiziano Brunetti, si svolgerà domenica 29 giugno attraversando i comuni di Gubbio, Sigillo e Fossato di Vico.

Numerosi si prevedono i partecipanti provenienti da tutta Italia, con quest’anno anche una squadra spagnola composta da cinque atleti, che arriveranno appositamente per prendere parte alla manifestazione.

La manifestazione, che si terrà sabato 28 e domenica 29 giugno, è stata presentata ufficialmente nella sala consiliare del municipio di Sigillo. Presenti Tiziano Brunetti per l’organizzazione, il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, le assessore del Comune di Gubbio Carlotta Colaiacovo e Micaela Parlagreco, il consigliere comunale di Fossato di Vico con delega agli eventi Valerio Vantaggi e il delegato Anci Umbria per lo sport Carlo Roscini. Presenti anche i presidenti delle proloco di Branca e di Sigillo, due realtà che offriranno un importante supporto.

“La Favolosa – Memorial Mauro Procacci” inizierà sabato 28 giugno alle ore 18 nella Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, in piazza Grande a Gubbio, con l’atteso incontro con due grandi protagonisti del ciclismo: Claudio Chiappucci, campione indimenticabile a cavallo tra gli anni 80 e 90, ed Edita Pucinskaite, la prima donna a vincere Giro d’Italia, Tour de France e titolo mondiale su strada. Sarà un’occasione unica per appassionati e tifosi di ascoltare aneddoti, ricordi e curiosità dal mondo delle due ruote d’epoca.

La serata proseguirà in piazza San Giovanni dalle ore 21 con il dj set di Rocco che proporrà un revival musicale con i brani più famosi degli anni ’70, ’80 e ’90.

La partenza della ciclostorica è prevista per le ore 9 in piazza Grande, subito dopo l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, con la presenza al via di Chiappucci e Pucinskaite.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi:

Percorso lungo “Favoloso” : 58 km con 695 metri di dislivello, che toccherà castelli, ville e borghi storici, passando per Fossato di Vico e Sigillo, con il celebre strappo di Torre dell’Olmo, caratterizzato da pendenze fino al 18%.

: 58 km con 695 metri di dislivello, che toccherà castelli, ville e borghi storici, passando per Fossato di Vico e Sigillo, con il celebre strappo di Torre dell’Olmo, caratterizzato da pendenze fino al 18%. Percorso corto: 31,5 km con 250 metri di dislivello, più accessibile ma altrettanto suggestivo.

Durante il tragitto saranno allestiti diversi punti ristoro per assaporare le specialità locali: a Villa Montegranelli per la colazione, all’abbazia di Castel d’Alfiolo per chi sceglie il tracciato corto, al castello di Colmollaro e alla ex stazione ferroviaria di Branca per il percorso lungo, e infine a Sigillo, dove i ciclisti potranno gustare le prelibatezze del Monte Cucco. Dopo la salita impegnativa verso Torre dell’Olmo, una piacevole sorpresa attenderà i partecipanti prima della discesa verso Castel d’Alfiolo e il ritorno a Gubbio.C

L’arrivo è previsto in piazza Grande, dove si concluderà la giornata con il pranzo e le premiazioni nelle affascinanti Sale degli Arconi di Palazzo dei Consoli.

Durante la conferenza stampa di presentazione, coordinata dal giornalista Claudio Roselli, il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la promozione dell’eugubino-gualdese: “La Favolosa è importante per tutto il territorio, e sono felicissimo di condividere questa iniziativa con il Comune di Gubbio. Speriamo di crescere insieme perchè sono convinto che La Favolosa diventerà nel suo ambito una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale, magari riuscendo ad allargare il suo percorso fino a Gualdo Tadino”.

L’assessore di Gubbio Carlotta Colaiacovo ha elogiato l’organizzazione e il valore turistico dell’evento, definendolo “un esempio di offerta turistica esperienziale e di collaborazione tra Comuni”, mentre Micaela Parlagreco ha rimarcato il ruolo di sport e turismo come pilastri dello sviluppo economico locale. Il consigliere comunale di Fossato di Vico, Valerio Vantaggi, nell’apprezzare l’evento ha anticipato l’intenzione del suo Comune di chiedere una presenza più rilevante a livello di circuito per le prossime edizioni.

Il presidente della Speed Motor Bike, Tiziano Brunetti, ha sottolineato in chiusura il valore della sinergia tra i Comuni e la fondamentale importanza del supporto logistico delle Pro Loco per la positiva riuscita dalla manifestazione, che gode del patrocinio dei Comuni di Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo e dell’Associazione Maggio Eugubino, oltre al sostegno del consorzio GAU (Gubbio Alta Umbria) e della Federazione Ciclistica Italiana.