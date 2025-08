Il Punto Enel di Gualdo Tadino cambia sede: più spazio, nuovi servizi e la stessa affidabilità di sempre

Caricamento…





Una storia di professionalità e radicamento nel territorio che continua a crescere.

Il Punto Enel Partner di Gualdo Tadino si rinnova e da lunedì 28 luglio è operativo nei nuovi locali di via Flaminia km 189.3, all’incrocio con via Siro Storelli, nei locali che un tempo ospitavano Banca Etruria e, al piano superiore, il ristorante Rascellino.

Una nuova sede, più spaziosa e funzionale, conferma la volontà di Francesco Cioli, Omero Pierotti e Paolo Tironzelli, titolari del servizio, di investire nella qualità dell’accoglienza e della consulenza per continuare ad essere un punto di riferimento per i cittadini.

“L’obiettivo è essere sempre più vicini ai cittadini e alle imprese del territorio, offrendo soluzioni concrete per il risparmio in bolletta, la transizione energetica e la digitalizzazione“, spiegano i gestori.

Il Punto Enel Partner di Gualdo Tadino, aperto dal 2015 a seguito della chiusura dello storico punto EnelSi, si è via via consolidato come realtà solida e riconosciuta. Nel tempo ha esteso la propria rete con l’apertura dei Punti Enel Partner anche a Gubbio e Umbertide.

Nella nuova sede, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 (con possibili variazioni in seguito al trasferimento), sarà possibile usufruire di tutti i principali servizi offerti da Enel Energia:

attivazione, voltura, subentro e gestione delle forniture di luce e gas,

offerte per la casa e il business;

pagamento bollettini c/c postale e bancario (Mav, Rav) e i tributi alla Pubblica Amministrazione;

impianti fotovoltaici;

soluzioni per il risparmio energetico (come condizionatori, pompe di calore, caldaie a condensazione);

stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

assistenza personalizzata e consulenze gratuite.

Il tutto accompagnato dalla professionalità di un team formato direttamente da Enel, pronto ad affiancare il cliente in ogni fase.

Tre domande a Francesco Cioli, responsabile del Punto Enel di Gualdo Tadino

Perché avete deciso di trasferirvi?

“Per offrire uno spazio più accogliente, facilmente raggiungibile e dotato di parcheggio. La nuova sede ci permette anche di migliorare la qualità dei servizi e l’organizzazione interna.”

Quali sono oggi i servizi più richiesti?

“Oltre alle attivazioni e alle gestioni delle utenze, cè grande interesse per le offerte green, gli impianti fotovoltaici e la fibra. Sempre più clienti vogliono ridurre i consumi e rendere la propria casa più efficiente.”

Il Punto Enel è solo per i clienti Enel Energia?

“No. Tutti possono rivolgersi a noi per ricevere informazioni, valutare un cambio fornitore o conoscere le opportunità di risparmio disponibili. Con Enel Energia si ha il vantaggio di avere un unico fornitore con cui parlare e gestire i prodotti e i servizi come luce, gas, fibra e soluzioni per migliorare l’efficienza energetica della casa e per la mobilità elettrica. Il nostro lavoro è ascoltare il cliente e proporre la soluzione migliore per le sue esigenze.”