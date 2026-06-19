Gualdo Tadino, domani sera la Cena dei 100 Giorni avvia il conto alla rovescia verso i Giochi de le Porte

Con la tradizionale Cena dei 100 Giorni, in programma sabato 20 giugno, Gualdo Tadino entrerà ufficialmente nel clima dei Giochi de le Porte. L’appuntamento segna anche l’inizio del conto alla rovescia verso il Palio di San Michele Arcangelo del prossimo 27 settembre, il momento più attesi dal mondo portaiolo.
A partire dalle ore 20, in piazza Martiri della Libertà verrà imbandita una enorme tavolata a cielo aperto alla quale si siederanno centinaia di portaioli di San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino, con i cuochi delle rispettive taverne a preparare le specialità della tradizione.
La Cena dei 100 Giorni è da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calendario portaiolo. Per una sera, infatti, la rivalità che anima la sfida settembrina lascia spazio alla condivisione e alla festa, in un evento che vede riunite le quattro Porte nel segno della comune identità cittadina.
Nell’occasione verrà esposto il conto alla rovescia nel terrazzo del palazzo comunale. Da quel momento, ogni 24 ore si ricorderà quanti giorni mancano al Palio, alimentandone l’attesa
Dopo il Palio di Primavera andato in scena il 5 e 6 giugno, la Cena dei 100 Giorni costituisce il primo appuntamento del percorso che porterà ai Giochi de le Porte. Nei prossimi mesi il calendario proseguirà con le iniziative che caratterizzano l’estate gualdese, dai tornei dei quartieri al Trofeo Cardinali, passando poi per il Convivio Epulonis, la presentazione del Palio e le prove in centro storico che precederanno la grande sfida.