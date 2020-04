Fiom-Cgil: “A che punto è la cassa integrazione per i dipendenti Jp?

Pubblicità

A che punto è la cassa integrazione per i dipendenti della Jp Industries? Lo chiedono i delegati Fiom-Cgil dopo l’appello alle istituzioni da parte della RSU aziendale, “che ancora attende risposta”, fanno sapere i sindacati.

“Oggi a causa del Covid-19 molti italiani cercano questo strumento per sopravvivere – riporta una nota della Fiom Cgil – Ricordiamo che dal 22 dicembre 2019 Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto e ottenuto la cassa integrazione fino al 31 luglio 2020 da parte del Ministero del Lavoro. Sono quindi tre mesi che i dipendenti J.P. Industries non percepiscono né ammortizzatori sociali né stipendio.”

I sindacati, vista la situazione, chiedono di non attendere l’iter burocratico che potrebbe essere ancora di diverse settimane, ma di trovare il modo per anticipare “i famosi e tediosi tempi burocratici. Inoltre come delegati chiediamo l’immediata apertura dell’ufficio postale di Gaifana, che per molti lavoratori e famiglie è un punto nevralgico per le loro operazioni finanziarie e non solo.”

“Vista inoltre anche la ristrettezza imposta giustamente ai cittadini nei movimenti e negli spostamenti, è assurdo considerare non indispensabile il ruolo e i servizi che l’ufficio postale di Gaifana dà a questo territorio posto a cavallo tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Inoltre l’ufficio postale di Gaifana, ma anche quello di Gualdo Tadino in via Flaminia, hanno le carte in regola per la salvaguardia dei dipendenti che ci lavorano e dei clienti che usufruiscono dei servizi. I tempi sono duri – conclude la nota dei delegati Fiom Cgil – ma anche da queste cose piccole o grandi che siano, si dimostra il grado di civiltà e di democrazia di un Paese.”