Gualdo Tadino aderisce all’iniziativa Unicef “Diritti in Comune”

C’è anche Gualdo Tadino tra le città che che hanno aderito all’iniziativa “Diritti in Comune”, promossa da Unicef in collaborazione con Anci e prevista il prossimo 27 maggio in occasione del 31esimo anniversario della ratifica italiana della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’ambito del programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”.

Il programma è stato lanciato dall’Unicef per dare seguito alle risoluzioni della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani, durante la quale la comunità internazionale si accordò nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente.

“E’ con grande piacere che l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha raccolto l’invito di Unicef di aderire all’iniziativa “Diritti in Comune” – ha dichiarato l’assessore al Welfare Barbara Bucari – In questi anni abbiamo già sostenuto diverse iniziative Unicef, di cui condividiamo i valori, e continueremo a garantire tutto il nostro impegno per mettere in campo politiche a favore e a tutela dei più piccoli”.

Oltre a Gualdo Tadino hanno aderito all’iniziativa Unicef anche le città di: Borgosatollo, Caprarica di Lecce, Cassano allo Ionio, Falconara Marittima, Fano, Grottammare, Monte Porzio Catone, Narni, Prato, Todi, Trapani, Treviso.