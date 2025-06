Gualdo Tadino, la presidente del Consiglio comunale replica a Rifare Gualdo “Accuse infondate, rispetto sempre garantito”

In risposta al comunicato diffuso nei giorni scorsi dal gruppo consiliare di opposizione Rifare Gualdo sull’andamento dell’ultima seduta del consiglio comunale, interviene la presidente del Consiglio comunale di Gualdo Tadino, Flavia Guidubaldi, che respinge con decisione ogni accusa e chiarisce il proprio operato durante le sedute dell’assemblea cittadina.

“Respingo non solo con fermezza, ma con estrema contezza del mio operato le accuse tanto generiche quanto infondate di un’applicazione del regolamento “disomogenea”, così come riportato nel comunicato del gruppo consiliare – afferma Guidubaldi – L’accusa di aver fatto un utilizzo improprio del regolamento come leva di parte è del tutto fuorviante rispetto all’andamento autentico delle sedute consiliari, a partire dall’ultima al quale ci si riferisce“.

La presidente del Consiglio comunale ricorda inoltre come le sedute si svolgano in modalità streaming “e rispondono, in ogni caso, ad un principio di trasparenza e pubblicità a garanzia dei cittadini”.

Piuttosto, evidenzia Guidubaldi, “il clima dei recenti consigli comunali è stato spesso segnato da toni esasperati, interruzioni reiterate e atteggiamenti che travalicano il legittimo confronto politico, per sfociare in attacchi personali e spiacevolmente in una delegittimazione del mio ruolo istituzionale, a partire dall’inosservanza dello stesso regolamento comunale al quale Rifare Gualdo richiama, ma che si traduce spesse volte nella difficoltà ad accentarne i vincoli e le disposizioni “.

Una gestione definita “pignola e rigida” dal gruppo di minoranza e che la presidente rivendica: “Difendo come modus operandi la mia conduzione di fronte alle intemperanze al quale si è assistito”.

Sul proprio ruolo istituzionale, Guidubaldi sottolinea il “rispetto che ho sempre praticato nell’aula comunale e nei momenti di confronto e di mediazione politica, dove nessuna forma di limitazione delle possibilità di parlare ed esprimersi è mai stata fatta, se non nel reiterare quanto dovrebbe essere scontato ed acquisito, a partire dal rispetto degli altri nei legittimi spazi del dibattito consiliare e non”.

Infine, un richiamo al senso dell’istituzione: “Il Consiglio Comunale rappresenta la più alta espressione dell’impegno e della responsabilità condivisa e l’onore del mandato pubblico, se pur si possa esprimere in forme diverse, è sempre dignitoso e legittimo. Di indecoroso nella massima Assise risulta essere solo la mancanza di rispetto e la prepotenza, che ho sempre provveduto a sanzionare con imparzialità”.