Valentina Mastroianni al Mondadori Bookstore: “È stata tutta vita”, un messaggio di luce e speranza

Proseguono al Mondadori Bookstore di Gualdo Tadino, presso il Centro Commerciale Porta Nova, gli appuntamenti con gli incontri dedicati agli autori.

Domenica 15 febbraio è stata ospite Valentina Mastroianni che ha presentato il suo ultimo libro “È stata tutta vita” davanti a un pubblico numeroso, in un incontro anche di grande intensità emotiva introdotto dalla titolare della libreria, Rita Pecci, e con la partecipazione della professoressa Tiziana Scassellati.

Valentina Mastroianni è autrice e divulgatrice che attraverso i social media, dove conta oggi oltre 400.000 follower su Instagram, ha iniziato a raccontare la storia di suo figlio Cesare, scomparso a sei anni nel febbraio 2025 dopo aver convissuto con una malattia rara che gli aveva fatto perdere la vista a diciotto mesi. La sua testimonianza si è trasformata in un messaggio di forza, amore e voglia di vivere.

Nel corso della sua attività di scrittrice, Valentina Mastroianni ha pubblicato diversi libri dedicati alla vicenda di suo figlio: “La storia di Cesare” (De Agostini, 2023), “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare nella mano” (De Agostini, 2024), e “Sarò i tuoi occhi. Il viaggio di Cesare” (De Agostini, 2025).

“È stata tutta vita” rappresenta un messaggio per chi non ha smesso di credere, per chi, anche nel dolore, cerca la luce. Un invito a non dimenticare che a volte i figli arrivano da altri pianeti e ci insegnano come si vola, anche quando vanno via.

