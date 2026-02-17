Valentina Mastroianni al Mondadori Bookstore: “È stata tutta vita”, un messaggio di luce e speranza

Proseguono al Mondadori Bookstore di Gualdo Tadino, presso il Centro Commerciale Porta Nova, gli appuntamenti con gli incontri dedicati agli autori.

Domenica 15 febbraio è stata ospite Valentina Mastroianni che ha presentato il suo ultimo libro “È stata tutta vita” davanti a un pubblico numeroso, in un incontro anche di grande intensità emotiva introdotto dalla titolare della libreria, Rita Pecci, e con la partecipazione della professoressa Tiziana Scassellati.

Valentina Mastroianni è autrice e divulgatrice che attraverso i social media, dove conta oggi oltre 400.000 follower su Instagram, ha iniziato a raccontare la storia di suo figlio Cesare, scomparso a sei anni nel febbraio 2025 dopo aver convissuto con una malattia rara che gli aveva fatto perdere la vista a diciotto mesi. La sua testimonianza si è trasformata in un messaggio di forza, amore e voglia di vivere.

Nel corso della sua attività di scrittrice, Valentina Mastroianni ha pubblicato diversi libri dedicati alla vicenda di suo figlio: “La storia di Cesare” (De Agostini, 2023), “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare nella mano” (De Agostini, 2024), e “Sarò i tuoi occhi. Il viaggio di Cesare” (De Agostini, 2025).

È stata tutta vita” rappresenta un messaggio per chi non ha smesso di credere, per chi, anche nel dolore, cerca la luce. Un invito a non dimenticare che a volte i figli arrivano da altri pianeti e ci insegnano come si vola, anche quando vanno via.

