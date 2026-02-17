Zanzare, scatta la prevenzione: dal 1° marzo le regole per cittadini e imprese di Gualdo Tadino

Con l’arrivo della primavera scattano le misure di prevenzione contro le zanzare.

Il Comune di Gualdo Tadino ha emesso apposita ordinanza, su richiesta dell’Usl Umbria 1, che dal 1° marzo al 30 novembre 2026 impone una serie di obblighi a cittadini, condomini, imprese e operatori del settore agricolo e industriale per contrastare la proliferazione delle larve.

Il primo riguarda tutti i cittadini: è vietato abbandonare in spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura in cui possa raccogliersi acqua piovana. Negli orti, nei giardini e nei cantieri occorre eliminare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante in annaffiatoi, secchi e sottovasi.

Le piscine non in uso e le fontane dovranno essere completamente prosciugate oppure sottoposte a trattamenti larvicidi o dotate di pesci larvivori. Chi le ricopre con teli dovrà svuotare settimanalmente l’acqua raccolta. Tombini, griglie di scarico e pozzetti dovranno essere trattati con prodotti anti-larve con la periodicità prevista dal prodotto utilizzato. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori, a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti

Questi adempimenti si estendono anche alle società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto.

Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 30 marzo 2026 per comunicare via email al Servizio Controllo Organismi Infestanti della USL Umbria 1 (aslumbria1@postacert.umbria.it) l’elenco dei condomini gestiti, specificando per quali sia stato attivato un programma di trattamenti e la ditta che effettua gli interventi e il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente

Obblighi specifici riguardano anche i gestori di depositi di pneumatici, anche temporanei, che in caso di impossibilità di copertura adeguata dovranno provvedere alla disinfestazione dei focolai larvali ogni quindici giorni, comunicando l’intervento e il prodotto utilizzato alla Usl almeno 48 ore prima. Analoghi obblighi di disinfestazione quindicinale sono previsti per i responsabili di attività di rottamazione e stoccaggio di materiali di recupero.

Chi gestisce allevamenti di equini o avicoli dovrà svuotare completamente le vasche degli abbeveratoi ogni due o tre giorni e trattare con prodotti larvicidi pozzetti, scarichi pluviali, fossi irrigui e scoline.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Gualdo Tadino ai numeri 075/9150275 e 075/9150289.