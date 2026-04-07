Domenica 12 aprile la Cicloturistica del Lupo unirà Gubbio e Gualdo Tadino

Sport, spiritualità e valorizzazione territoriale sono al centro della “Cicloturistica del Lupo“, manifestazione in programma domenica 12 aprile a Gubbio e nel territorio circostante.

L’evento fa parte del circuito “Pedalando l’Umbria di Francesco” che collega diversi borghi tra i più suggestivi della regione seguendo idealmente le orme del Santo di Assisi in occasione dell’ottavo centenario della sua morte.

La “Cicloturistica del Lupo” richiama esplicitamente uno degli episodi più conosciuti del francescanesimo, avvenuto a Gubbio presso la chiesa di Santa Maria della Vittoria, nota a tutti come la Vittorina.

Situata poco fuori dal centro storico, al margine di un declivio oggi divenuto il Parco della Riconciliazione, questa piccola chiesa sorge nel luogo esatto in cui, secondo quanto riportato nei Fioretti, san Francesco d’Assisi ammansì il lupo attorno al 1220, dopo che aveva seminato terrore tra gli abitanti del posto.

L’organizzazione tecnica è affidata alla Speed Motor Bike del presidente Tiziano Brunetti e del vicepresidente Fabio Codignoni, una società sportiva particolarmente dinamica, nata originariamente come scuderia automobilistica, i cui piloti hanno esportato la propria passione anche nel mondo delle due ruote silenziose.

La Speed Motor Bike si avvarrà della collaborazione del Velo Club Gubbio, del consorzio Gau (Gubbio Alta Umbria), di una rappresentanza dello staff della ciclostorica La Favolosa, operando in sinergia con il centro commerciale Ferratelle e la sua direttrice Daniela Ottavi.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile al centro commerciale Ferratelle di Gubbio che diventerà il quartier generale della manifestazione ospitando ritrovo, partenza (alle 8.30), arrivo e pasta party, mentre il centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino sarà lo snodo per il transito della carovana dei ciclisti prima di fare ritorno in territorio eugubino.

Sono previsti due percorsi: uno corto di 69 chilometri con un dislivello di 780 metri, e uno lungo di 98 chilometri con un dislivello di 1200 metri. Gli atleti in possesso di solo certificato medico o tessera cicloturistica possono partecipare unicamente al percorso corto, mentre i due tratti cronometrati sono previsti solo sul lungo.

Le iscrizioni sono possibili alla quota agevolata di 20 euro collegandosi online sul sito di Icron. I partecipanti potranno iscriversi anche l’11 aprile al costo di 25 euro presso Bike System 360 a Gubbio (via Montello 11), dalle 15 alle 19, e nella giornata di domenica 12 aprile al costo di 30 euro al centro commerciale Ferratelle dalle 7 alle 8.15.

Per informazioni: www.pedalandolumbriadifrancesco.it