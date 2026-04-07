Memorie Migranti Festival dedicato a Piero Angela. A Gualdo Tadino la mostra “Migrantes” di Roberto Battaglia

Sabato 11 aprile alle ore 11, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino, si terrà un nuovo fondamentale appuntamento della XIX edizione di Memorie Migranti Festival.

L’iniziativa, promossa dal Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti e dal Comune di Gualdo Tadino, con il contributo della Regione Umbria, è dedicata alla memoria di Piero Angela.

Per molti anni il Festival ha avuto infatti il prezioso supporto del celebre giornalista e divulgatore televisivo in qualità di testimonial e oggi ne onora l’eredità intellettuale e quel monito che amava ripetere: “L’emigrazione italiana, fenomeno storico quasi completamente assente nei manuali scolastici, attraverso Memorie Migranti Festival torna ad essere indagata, diventando momento di riflessione e di confronto con le migrazioni che riguardano l’Italia ed il mondo oggi”.

Il cuore della giornata sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Migrantes. Oltre il Confine” del fotoreporter Roberto Battaglia. L’esposizione, che raccoglie scatti realizzati in America Latina, sarà ospitata nella splendida cornice della chiesa monumentale di San Francesco fino al prossimo 7 giugno.

Sull’importanza dell’evento è intervenuto il sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti: “Questo Festival non è solo una celebrazione del nostro passato, ma un ponte necessario verso la comprensione del presente – ha detto – Onorare la memoria di Piero Angela significa continuare la sua missione: trasformare la storia dell’emigrazione italiana in uno strumento di riflessione critica sulle migrazioni globali di oggi. Gualdo Tadino si conferma centro nevralgico per l’analisi di un fenomeno che ha segnato l’identità di milioni di persone grazie al Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti.”

La mostra del fotografo Roberto Battaglia si inserisce inoltre in un contesto spirituale e culturale di rilievo, cadendo nell’anno delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Un aspetto sottolineato dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi: “Il progetto fotografico ‘Migrantes’ trova una collocazione naturale e potente all’interno della chiesa di San Francesco – ha evidenziato – Collegandoci al percorso ‘Francesco. Il cammino di Gualdo’, vogliamo ribadire il messaggio universale di fratellanza e accoglienza. Attraverso l’obiettivo di Roberto Battaglia,la spiritualità francescana dialoga con il dramma delle frontiere, ricordandoci che ogni migrante, ieri come oggi, porta con sé una storia di dignità che merita di essere ascoltata e rispettata.”

Il programma della mattinata prevede, oltre ai saluti istituzionali e all’intervento della direttrice del Museo, Catia Monacelli, anche le letture dell’attore Marco Panfili. Per l’occasione il Museo Regionale dell’Emigrazione resterà aperto gratuitamente al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, offrendo un emozionante percorso a ritroso: l’arrivo, il viaggio e la partenza, con documenti, immagini e racconti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Programma

Sabato 11 aprile 2026

Gualdo Tadino, Mediateca Museo dell’Emigrazione Pietro Conti, via Soprammuro



Saluti, 11.00

Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia

Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura Comune Gualdo Tadino

Catia Monacelli, Direttore Museo dell’Emigrazione

Essere italiani è una storia. Scopriamola insieme

Letture a cura dell’attore Marco Panfili

Presentazione e inaugurazione della mostra

Migrantes. Oltre il Confine

di Roberto Battaglia

Segue taglio del nastro presso la chiesa monumentale di San Francesco