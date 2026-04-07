Domenica a Casacastalda torna la “Benedizione dei caschi”. Si apre la stagione delle due ruote

Domenica 12 aprile Casacastalda ospiterà la tradizionale “Benedizione dei caschi“, uno degli appuntamenti divenuti di riferimento per i motociclisti umbri e non solo che in qualche modo segna l’inizio della stagione sulle due ruote.

La manifestazione richiama ogni anno numerosi appassionati delle due ruote, non solo dall’Umbria ma anche da molte altre regioni.

Da oltre vent’anni, infatti, Casacastalda accoglie i centauri che transitano durante tutto l’anno per rendere omaggio al Dolmen a loro dedicato, monumento simbolo di questo legame speciale tra il territorio e il mondo motociclistico.

L’evento è organizzato dal Moto Club Dolmen in collaborazione con l’associazione turistica Pro Casacastalda e la Federmoto, con il patrocinio dei Comuni di Valfabbrica, Fossato di Vico e Gualdo Tadino.

La giornata prenderà il via alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti e le iscrizioni, che includono una colazione di benvenuto.

Alle 10.30 partirà il giro turistico di circa 75 chilometri passando per Gualdo Tadino, Nocera Umbra, il Passo del Cornello e Fossato di Vico, per poi rientrare a Casacastalda.

Al ritorno, intorno alle 12.15, il saluto ufficiale e la consegna del Premio Dolmen 2026 al giornalista Rai Piergiorgio Giacovazzo, volto noto di TG2 Motori, il cui nome si aggiunge all’albo d’oro insieme a quello di Federico Urban, Gianpiero Bellardi, Mario Donnini, Guido Meda, Massimo Angeletti, Maria Leitner, Dario Tomassini, Manuel Codignoni e altri protagonisti del mondo delle due ruote.

Seguirà poi il momento più significativo e atteso: la Benedizione dei Caschi, officiata da don Antonio Borgo, accompagnata da un minuto di rumore dei motori in ricordo degli amici motociclisti scomparsi. La giornata proseguirà con il pranzo conviviale a cura della Pro Casacastalda, con una attenzione alla solidarietà in quanto i proventi dell’iniziativa saranno devoluti a scopi benefici.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure Sabino 334.1255856, Simone 338.7540032, Carlo 335.7314966.