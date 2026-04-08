Grande partecipazione alla processione di Montecamera, presente la presidente della Regione Proietti

Si è rinnovato martedì 7 aprile il pellegrinaggio alla Madonna di Montecamera, rito devozionale che dal 1647 unisce gli abitanti di Pieve di Compresseto e Poggio Sant’Ercolano, ma anche di tutto il territorio gualdese, in segno di gratitudine per la liberazione dalla pestilenza.

Tantissimi fedeli hanno percorso in processione i sei chilometri che dividono Pieve di Compresseto dal santuario, situato tra San Pellegrino e Caprara, accompagnati dai sacerdoti in un cammino scandito da preghiere, benedizioni, canti e con l’accompagnamento della Banda Musicale Città di Gualdo Tadino.

La giornata ha visto la partecipazione della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, accolta dal sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, dalla giunta comunale e dalle rappresentanze delle Confraternite locali.

La presenza delle istituzioni regionali ha sottolineato il valore di questa processione e del santuario come punto di riferimento del patrimonio culturale e spirituale dell’Umbria.

















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All’arrivo al santuario la solenne celebrazione liturgica arricchita da una toccante omelia di don Simone. Al pellegrinaggio hanno preso parte le parrocchie di Pieve di Compresseto, Osteria Cerasa, Biagetto, Poggio Sant’Ercolano, San Pellegrino, Caprara e l’intera città di Gualdo Tadino. La mattinata si è conclusa, come da tradizione, con un momento di convivialità comunitaria prima del rientro.