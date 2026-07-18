Benessere emotivo degli studenti, l’I.C. Gualdo Tadino-Casacastalda investe sull’educazione all’affettività

Investire sul benessere emotivo e relazionale di bambini e ragazzi, fornendo loro strumenti per riconoscere le emozioni, ascoltare gli altri e costruire relazioni positive.

È questo l’obiettivo del corso di formazione regionale “Pensiamo Positivo – Educazione all’Affettività”, che da diversi anni coinvolge l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda in collaborazione con il Gruppo di Promozione della Salute del Distretto Alto Chiascio della Usl Umbria 1 e i Comuni della Zona Sociale 7.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo che coinvolge attivamente i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con l’obiettivo di creare un linguaggio educativo uniforme e accompagnare gli alunni durante tutto il percorso di crescita, dai 3 ai 14 anni.

Alla base del progetto c’è un’attività chiamata “Tempo del Cerchio”, pilastro operativo del percorso legato a “Pensiamo Positivo”, uno spazio dedicato al dialogo e all’ascolto reciproco, nel quale gli studenti si siedono insieme per condividere emozioni, pensieri ed esperienze in un clima privo di giudizio. Un metodo che punta a sviluppare empatia, capacità di ascolto e inclusione, contribuendo a migliorare il clima all’interno delle classi.

Le attività vengono adattate alle diverse fasce d’età. Alla scuola dell’infanzia di Cerqueto, ad esempio, il confronto è partito dal tema “La mia stagione preferita”, utilizzato come spunto per stimolare i bambini a raccontare ricordi, emozioni e preferenze personali. Alla scuola dell’infanzia di Cartiere, invece, il percorso “Il mio migliore amico è…” ha offerto l’occasione per riflettere sul valore dell’amicizia e delle relazioni attraverso racconti e disegni realizzati dagli alunni.

Il progetto prosegue poi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, dove il “Tempo del Cerchio” diventa uno strumento per affrontare temi legati alla crescita, alle relazioni tra pari e alle sfide emotive tipiche della preadolescenza.

L’Istituto Comprensivo sottolinea come il percorso rappresenti il risultato di una collaborazione consolidata tra scuola, servizi sanitari e amministrazioni locali. Una rete territoriale che, attraverso la formazione degli insegnanti e attività rivolte agli studenti, punta a promuovere competenze sempre più importanti nella vita quotidiana, come la capacità di esprimere le proprie emozioni, ascoltare gli altri e valorizzare le differenze.

L’investimento portato avanti negli anni dall’I.C. Gualdo Tadino-Casacastalda conferma così l’attenzione verso un’educazione che affianca all’apprendimento delle discipline anche la crescita personale e relazionale degli studenti, facendo della scuola un luogo in cui imparare non solo conoscenze, ma anche il valore dell’ascolto e del rispetto reciproco.