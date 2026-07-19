Fossato di Vico, anonimo restituisce un frammento di lapide funeraria romana

Un frammento probabilmente di un’antica lapide funeraria di epoca romana è stato restituito alla città di Fossato di Vico dopo essere stato consegnato in forma anonima nel centro storico del paese. A renderlo noto è il sindaco Lorenzo Polidori, che ha parlato di una notizia di grande valore storico e culturale.

Il reperto era accompagnato da una lettera nella quale chi lo ha consegnato spiega di voler restituire alla collettività un frammento del passato affinché possa essere conservato ed esposto all’Antiquarium comunale, rendendolo così fruibile a cittadini e visitatori.

“Si tratta di un reperto di straordinaria importanza, che testimonia ancora una volta le profonde radici storiche del nostro territorio“, ha sottolineato il primo cittadino.

A nome dell’amministrazione comunale, Polidori ha espresso un ringraziamento alla persona che, “con senso civico e responsabilità”, ha deciso di riconsegnare il frammento dopo molti anni dal suo ritrovamento, permettendone così la tutela e la valorizzazione.

Prima di essere esposto al pubblico, il reperto è stato affidato ai Carabinieri, che svolgeranno tutti gli accertamenti previsti.

Al termine delle verifiche, l’obiettivo è di renderlo accessibile all’interno dell’Antiquarium comunale, andando ad arricchire il patrimonio archeologico di Fossato di Vico e contribuendo alla conoscenza della storia del territorio.