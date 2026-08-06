La casa delle opere di Angelo Frillici diventa esposizione nel cuore di Nocera Umbra

Per la prima volta sarà visitabile a Nocera Umbra la collezione permanente dell’artista Angelo Frillici. L’esposizione sarà aperta dal 7 al 16 agosto negli spazi di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, dove l’autore conserva una parte consistente della propria produzione.

Nato a Gualdo Tadino nel 1934, Frillici ha sviluppato dagli anni Settanta e Ottanta una ricerca tra pittura e scultura, dedicando particolare attenzione alla lavorazione dell’argilla, dalla costruzione alla cottura, fino alla smaltatura e all’invetriatura.

Nel corso del suo percorso artistico è entrato in contatto con figure come Jannis Kounellis, Gino De Dominicis e Ugo Nespolo. Dal 1990 ha inoltre conosciuto Alberto Burri, con il quale stabilì un legame che gli permise di seguirne da vicino il lavoro.

Dal 2007 Frillici si è trasferito in un casolare nella campagna di Nocera Umbra, in località Africa, dove ha concentrato la propria attività soprattutto sulla produzione di sculture in terracotta prelevando l’argilla direttamente dai campi.

Frillici, infatti, intende la scultura come sottile esperienza di contatto tra il sé e la terra. Il suo operare ha come presupposto il contatto con il corpo, non solo nel momento della formatura, ma anche nell’attimo in cui l’artista affonda le mani nella terra per trarre l’argilla con cui plasmerà le figure.

Argilla grezza, primitiva, non purificata dalle scorie, rude e predisposta al difetto. Ne emerge un’umanità dolente, imperfetta e lacunosa, talvolta retorica nel suo apparire scontatamente deforme.

Una vasta produzione visitabile da domani, venerdì 7 agosto, nello spazio dove l’artista stesso deposita le proprie opere. Una casa museo che contiene l’anima stessa di Frillici, non solo con sculture ma anche con numerosi dipinti, oltre a una installazione visibile solamente entrando in questo sorprendente luogo d’arte.