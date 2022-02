A Sanremo la carabiniera eroe. Per lei un passato a Gualdo Tadino nel 2018

È originaria di Osimo, in provincia di Ancona, ma, come ha detto proprio lei, porta Gualdo Tadino nel cuore la carabiniera Martina Pigliapoco, che nel mese di Settembre 2021 salvò una mamma dal suicidio. Il fatto accadde nel comune di Perarolo, nel Bellunese, vicino a San Vito di Cadore dove la militare è di stanza. Martina sarà questa sera ospite di Amadeus su Rai Uno, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, per raccontare la vicenda ad un pubblico enorme come quello della kermesse sanremese.

Furono quattro le ore passate su un ponte tibetano a parlare con una donna che voleva gettarsi nel vuoto lasciando i tre figli. La carabiniera alla fine riuscì nell’intento, che si concluse con un abbraccio e un pianto liberatorio di tutte e due le protagoniste della vicenda.

Martina Pigliapoco è stata nella caserma dei Carabinieri di Gualdo Tadino per quasi tre mesi nell’estate del 2018, per un corso di formazione professionale. Lo scorso ottobre, in un’intervista al Corriere dell’Umbria, disse : “A Gualdo ho lasciato il cuore, perché è una cittadina calorosa e le persone ti sanno stare vicino. I colleghi della stazione poi sono fantastici, veramente di cuore. Quando torno a Osimo per una licenza un po’ più lunga faccio sempre un giro a Gualdo e ogni volta trovo un’accoglienza stupenda”.

In maniera indiretta, un pezzetto di Gualdo salirà stasera sul palco dell’Ariston con Martina.