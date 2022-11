Centrodestra: “La città deve conoscere la verità sulle dimissioni di Pasquarelli”

A quattro giorni dalle dimissioni dell’assessore e vicesindaco Fabio Pasquareli, tutto tace in seno all’amministrazione comunale e la Lega Umbria, tramite un’interrogazione, chiede di “conoscere le reali motivazioni che hanno spinto a tale decisione”. L’interrogazione, protocollata oggi dalla consigliera comunale Alessia Raponi è stata sottoscritta dal centrodestra e dalle forze civiche di opposizione: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Siamo Gualdo e Cappelletti Sindaco.

“Le motivazioni indotte dal vicesindaco Pasquarelli all’alba delle sue dimissioni non convincono noi – spiega la Raponi – e soprattutto non convincono i cittadini di Gualdo Tadino che necessitano di trasparenza e informazioni certe. Il sindaco Presciutti cerca di nascondere la crepa che si è aperta nella sua giunta parlando di ‘scelte personali’, ma in alcuni articoli si parla di ‘divergenze politico-amministrative’ e di ‘dissidi in seno alla Giunta’. Quali sarebbero queste divergenze che hanno spinto Pasquarelli alle dimissioni dopo tre anni di amministrazione? Il Sindaco la smetta di nascondersi dietro dichiarazioni di comodo e faccia chiarezza una volta per tutte”.

L’interrogazione sarà inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Pasquarelli deteneva le deleghe ai lavori pubblici, manutenzione, ricostruzione, decoro urbano e numerazione civica.