Alhaurín el Grande e Gualdo Tadino: il gemellaggio punta su scuola, imprese e fondi europei

La firma del Patto di Amicizia e Collaborazione con la città spagnola di Alhaurín el Grande, oltre a rappresentare un nuovo tassello nelle relazioni internazionali di Gualdo Tadino, vuole essere soprattutto uno strumento per creare opportunità di crescita e sviluppo per scuole, associazioni, imprese e giovani.

È questo il messaggio che emerge dalla missione istituzionale che nei giorni scorsi ha portato in Andalusia il sindaco Massimiliano Presciutti insieme agli assessori Jada Commodi, Giorgio Locchi e Gabriele Bazzucchi e al responsabile comunale per la Cooperazione Internazionale Danilo Guidubaldi.

Dopo la firma ufficiale del patto, avvenuta giovedì ad Alhaurín el Grande, i due Comuni guardano alle prossime iniziative. Sul tavolo, oltre agli scambi culturali e ai rapporti istituzionali, ci sono progetti europei già avviati o in fase di costruzione che potrebbero coinvolgere direttamente cittadini, studenti e realtà associative.

“Questo accordo rappresenta molto più di un atto istituzionale”, ha tenuto a sottolineare Presciutti nel corso degli incontri avuti in Spagna con il suo omologo Anthony Bermúdez Beltrán e altri rappresentanti della città spagnola. Fin dai primi contatti tra le due amministrazioni, infatti, il confronto si è concentrato su possibili collaborazioni nei settori della scuola, della cultura, della partecipazione civica e della progettazione europea.

Uno degli ambiti sui quali si sta lavorando riguarda il programma europeo IMREG, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per favorire la comunicazione e la conoscenza dei risultati ottenuti attraverso i fondi comunitari. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, artigianale e produttivo dei territori coinvolti, mettendo in rete esperienze e buone pratiche.

Particolare attenzione viene riservata anche al mondo della scuola. I contatti avviati tra gli istituti dei due comuni puntano a creare in futuro percorsi di scambio e mobilità attraverso il programma Erasmus+, offrendo agli studenti nuove opportunità formative in un contesto internazionale.

Un altro progetto in fase di elaborazione riguarda il programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, dedicato ai temi della cittadinanza attiva. In questo caso il lavoro comune tra Gualdo Tadino e Alhaurín el Grande si concentrerà sulla cittadinanza digitale, sull’uso consapevole delle tecnologie e sulla prevenzione del cyberbullismo.

Tra le prospettive future figurano inoltre iniziative nel settore musicale e associativo. Le due amministrazioni stanno valutando la possibilità di sviluppare progetti dedicati alla musica, che potrebbero vedere protagonista anche la Banda Musicale Comunale di Gualdo Tadino, e agli scambi culturali, con il coinvolgimento delle realtà locali.

Alhaurín el Grande, oltre 27 mila abitanti nel cuore della provincia di Málaga, è situata nella Valle del Guadalhorce e a pochi chilometri dalla Costa del Sol, una delle destinazioni turistiche più conosciute d’Europa, ed è collegata rapidamente ai principali poli economici e culturali della regione, tra cui Málaga e Marbella La città spagnola ha una forte vocazione agricola e una consolidata capacità di attrazione turistica, elementi che l’amministrazione gualdese ritiene possano favorire future collaborazioni.

La prossima tappa è fissata per settembre, quando una delegazione spagnola arriverà a Gualdo Tadino per assistere ai Giochi de le Porte. Sarà il primo momento ufficiale di restituzione del gemellaggio alla città e l’occasione per presentare alla comunità gualdese i rappresentanti del nuovo partner europeo.

LA RETE INTERNAZIONALE SI ALLARGA – La firma del Patto con Alhaurín el Grande fa del Comune di Gualdo Tadino uno degli enti locali più attivi dell’Umbria nella partecipazione a programmi europei e iniziative di cooperazione internazionale. La città può infatti contare su una rete consolidata di relazioni costruite attraverso gemellaggi, partenariati e Patti di Amicizia che coinvolgono numerose realtà europee e mediterranee.

Tra queste figurano lo storico gemellaggio con la città francese di Audun-le-Tiche, il rapporto con la città tedesca di Schwandorf, recentemente rafforzato dal successo del progetto europeo “Giovani Ambasciatori”, la collaborazione con la città polacca di Krosno, oltre ai Patti di Amicizia e Cooperazione con le città tunisine di Sejnane e Hachachna, sviluppati nel segno dello scambio culturale, dell’artigianato e della valorizzazione delle tradizioni ceramiche.

A queste esperienze si aggiungono le attività di cooperazione internazionale realizzate negli ultimi anni con la città cubana di Cárdenas, attraverso progetti dedicati all’innovazione sociale, alla cultura e allo sviluppo territoriale.

“Questa rete di rapporti internazionali ha consentito a Gualdo Tadino di partecipare con continuità a programmi europei nei settori della cittadinanza attiva, delle politiche giovanili, della cultura, dell’inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, della comunicazione istituzionale e della cooperazione territoriale. Un lavoro che ha permesso al Comune di intercettare nuove opportunità, costruire partenariati strategici e promuovere il territorio ben oltre i confini nazionali“, sottolinea l’ente in una nota.

“La firma di questo Patto rappresenta un momento importante per la nostra comunità e conferma la vocazione internazionale che Gualdo Tadino ha costruito negli anni attraverso il lavoro, la progettazione e le relazioni con numerose realtà europee ed extraeuropee – commenta il sindaco Massimiliano Presciutti – La nostra città è sempre più presente nei programmi dell’Unione Europea e nelle reti internazionali di cooperazione. Questo ci consente di creare opportunità, attrarre risorse, favorire lo scambio di esperienze e offrire nuove prospettive di crescita al territorio. L’accordo con Alhaurín el Grande si inserisce pienamente in questo percorso e rappresenta una nuova porta aperta verso l’Europa e il Mediterraneo, nel segno dell’amicizia, della collaborazione e dello sviluppo condiviso”.