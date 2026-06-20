Ondata di calore, in Umbria attese temperature oltre i 38 gradi

L’ondata di calore che sta interessando gran parte dell’Europa entra nella sua fase più intensa anche in Umbria. Secondo gli esperti di Perugia Meteo, le prossime 96 ore saranno caratterizzate da temperature particolarmente elevate, con valori massimi che in diverse zone della regione potrebbero superare i 38 gradi.

Già la notte appena trascorsa ha confermato il progressivo aumento delle temperature. In molte località collinari e nelle aree maggiormente urbanizzate i termometri non sono scesi sotto i 20 gradi, rendendo difficile il raffreddamento notturno e aumentando la sensazione di disagio legata all’afa.

“Da oggi, per almeno 96 ore, vivremo la parte più intensa dell’ondata di calore“, spiegano da Perugia Meteo. Una fase che interesserà anche l’Umbria, pur senza raggiungere i livelli attesi nella Penisola Iberica e in Francia, dove il fenomeno si presenterà con maggiore intensità.

Le previsioni indicano temperature massime superiori ai 38 gradi in modo piuttosto diffuso sul territorio regionale, con la possibilità di un ulteriore lieve aumento tra lunedì e martedì.

Secondo gli esperti, fortunatamente nelle ore centrali il caldo coinciderà in gran parte della regione con il minore tasso di umidità della giornata, mentre il disagio crescerà la sera, nottetempo e al mattino aumenterà l’afa, specie nelle zone urbanizzate e in collina.

Non si esclude la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane. Si tratterà però di fenomeni localizzati che, pur potendo risultare intensi, non saranno in grado di modificare in maniera significativa il quadro meteorologico generale. “Anche se saranno localmente forti, non mitigheranno affatto la calura, se non temporaneamente durante i fenomeni“, spiegano gli esperti.

Nella nota viene rivolto un appello anche a chi intende trascorrere il fine settimana in montagna. Oltre alle consuete raccomandazioni di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, Perugia Meteo invita a pianificare con attenzione le escursioni.

Per l’Umbria si prospettano dunque almeno quattro giorni all’insegna del caldo intenso, con temperature elevate sia di giorno sia nelle ore notturne e condizioni che richiederanno particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.