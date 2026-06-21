Nocera Umbra Borgo Green, premiato il concorso artistico per le scuole dedicato a San Francesco

Sono stati premiati i vincitori del concorso artistico di Nocera Umbra Borgo Green “San Francesco a Nocera Umbra: l’amore per la natura”. Il concorso è stato rivolto agli studenti di scuole primarie e secondarie dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, in occasione della ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del santo.

Al concorso hanno partecipato tutte le classi delle primarie di Nocera Umbra, Casebasse e Gaifana e delle scuole secondarie di primo grado di Nocera. L’associazione ha premiato ogni classe, delle quali gli studenti hanno realizzato degli elaborati artistici ispirati alla figura di San Francesco d’Assisi, valorizzando il legame storico del Santo con il territorio nocerino.

I lavori entreranno a far parte del calendario 2027 di NUBG e i proventi raccolti dalla diffusione del calendario saranno reinvestiti nella comunità, destinati in parte al supporto delle attività scolastiche e in parte al bando che l’associazione rivolge alle associazioni.

Presenti alle premiazioni due ospiti d’eccezione: padre Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazioni del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, e Francesca Marinangeli, ricercatrice CREA politiche e bioeconomia.

Insieme ai membri dell’associazione hanno fatto parte della giuria le due artiste nocerine Paola Giordano e Anna Maria Orazi, insieme a Alfiero Pepponi, consigliere nazionale e coordinatore regionale Lipu.

Le premiazioni sono state l’occasione per un momento di riflessione sul tema del concorso e di incontro, con grande partecipazione da parte dei giovani studenti.

Al termine, il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini, ha consegnato i premi alle referenti dei plessi scolastici come contributo dell’associazione alle attività educative delle scuole.

“Come associazione impegnata nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione del territorio e nella promozione di una cultura del rispetto della natura, sentiamo particolarmente vicini gli insegnamenti di San Francesco, che ancora oggi rappresentano un riferimento attuale e prezioso per educare le nuove generazioni alla cura e alla responsabilità verso il mondo che ci circonda – spiega il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini – Anche in questo, San Francesco rappresenta un modello di amore e rispetto per la natura sempre attuale. Messaggio che entrerà anche nel calendario che nascerà dalle opere degli studenti e sarà un dono per tutta la comunità”.