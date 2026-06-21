Piazza gremita per la Cena dei 100 Giorni, Gualdo Tadino inizia il cammino verso i Giochi de le Porte

La città è entrata ufficialmente nel clima dei Giochi de le Porte con la tradizionale Cena dei 100 Giorni, andata in scena ieri sera, sabato, in una piazza Martiri della Libertà che ha richiamato una partecipazione superiore alle aspettative.

Portaioli di San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo cittadino, si sono ritrovati attorno alle lunghe tavolate allestite nel cuore di Gualdo Tadino per uno degli appuntamenti più attesi del calendario che accompagna la città verso il Palio di San Michele Arcangelo.

Una serata vissuta nel segno dell’appartenenza e dell’amicizia, con le rivalità tra le Porte messe momentaneamente da parte per lasciare spazio allo spirito vero dei Giochi.

“Un successo di presenze davvero oltre ogni aspettativa per la Cena dei 100 Giorni, trascorsa in un clima di appartenenza e allegria, secondo lo spirito più autentico che anima il popolo dei Giochi“, ha sottolineato l’Ente Giochi de le Porte.

L’Ente, presieduto da Christian Severini, ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. “Oltre a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla cena, un doveroso riconoscimento va a coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile tutto questo.”

La serata si è conclusa con uno dei momenti più attesi quali lo svelamento del conto alla rovescia collocato sul terrazzo del Palazzo Comunale, che ha sancito ufficialmente l’inizio del cammino verso i Giochi de le Porte che porterà Gualdo Tadino al 27 settembre, giorno in cui si disputerà il Palio di San Michele Arcangelo.