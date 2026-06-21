“La Favolosa”, iniziato il conto alla rovescia. Brunetti: “Quest’anno importanza anche al sabato”

A una settimana esatta dallo svolgimento della quarta edizione, la macchina organizzativa della ciclostorica “La Favolosa – Memorial Mauro Procacci” ha già messo tutto a punto e attende il gran finale costituito dal numero dei partecipanti per poi dare il via nella mattinata di domenica 28 giugno in piazza Grande a Gubbio.

Ultime fatiche anche per Tiziano Brunetti, presidente della Speed Motor Bike, la società da sempre in prima linea assieme alla Pro Loco della frazione eugubina di Branca.

“Il dato saliente dell’appuntamento 2026 è costituito dalla valorizzazione del sabato, quindi della vigilia e di conseguenza dell’attesa – sottolinea il presidente Brunetti – e per questo motivo ci siamo presi in pratica l’intero pomeriggio e la sera del 27, con fulcro in piazza San Giovanni, dove già lo scorso anno si tenne la festa nella sola fascia serale. “Aspettando La Favolosa” diventa quindi la novità che abbiamo messo in piedi per trasformare la ciclostorica in un evento della durata di due giorni, ossia di un fine settimana. Si comincerà alle 14 e sarà una rassegna di tipicità gastronomiche, musica e ballo, con gestione affidata al locale “The Sound” di Gubbio. Dopo l’incontro delle 18 nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, che avrà per ospiti Edita Pucinskaite e Federico Morini, ci trasferiremo tutti in piazza San Giovanni per un momento di relax e di divertimento collettivo”.

Ma Brunetti tiene a ribadire quella che è la finalità di fondo: “La ciclostorica deve in primis contribuire allo sviluppo del turismo e alla visibilità del territorio. Sappiamo benissimo che di questi tempi la bicicletta è diventata un veicolo anche di promozione turistica, perché permette di ammirare, pedalando, determinati comprensori e i prodotti e le specialità culinarie che li contraddistinguono. Salute, ambiente e sana alimentazione vanno di pari passo e anche le pubbliche istituzioni hanno messo bene a fuoco il messaggio. Ringrazio quindi anche stavolta per la collaborazione le amministrazioni comunali di Gubbio, Fossato di Vico e Sigillo, entusiaste di poter accogliere i ciclisti. Anche per ciò che riguarda i ristori, tutti confermati salvo quello di Castel d’Alfiolo, location quest’anno non disponibile e sostituita da un altro punto a Padule”.

I partecipanti avranno diritto a un pacco omaggio che potranno ritirare fin dal sabato, la partenza verrà data alle 8.45 di domenica 28 e al termine della faticata sui due percorsi a scelta vi sarà di nuovo il pranzo finale agli Arconi di Gubbio.

Chi volesse iscriversi può consultare il sito web www.lafavolosagubbio.it, nel quale sono contenute le indicazioni per gli interessati.